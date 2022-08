Hoekstra: genoeg vertrouwen om verder te spreken over begroting

Wopke Hoekstra denkt niet dat de gesprekken in het kabinet en met de coalitie over de koopkracht bemoeilijkt worden door zijn uitlatingen in de media en het Kamerdebat van dinsdag. De vicepremier en CDA-leider heeft in een interview met AD gezegd dat hij vindt dat het stikstofbeleid soepeler moet, en hield dat tijdens het debat vol.

“Ik vond dat het een goed inhoudelijk debat was. Ik heb aangegeven dat ik vanzelfsprekend ook het ongemak begrijp en het tegelijkertijd belangrijk vond om als CDA-partijleider een signaal af te geven”, zegt Hoekstra. Hij zei dat de gesprekken over de begroting van volgend jaar en de zoektocht om nog dit jaar koopkracht te repareren onverminderd kunnen doorgaan. “Ik ben ervan overtuigd dat we dat wel kunnen. Dat vertrouwen heb ik wel in ieder geval.”

Hoekstra zei in het AD-interview ook dat hij vindt dat er 10 miljard euro extra vrijgemaakt moet worden voor koopkrachtherstel. In hoeverre hij daarin zijn zin zal krijgen, wilde hij voorafgaand aan een vergadering over de begroting niet toelichten. “Dat vind ik echt iets om in het kabinet te bespreken.”