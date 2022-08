Hulppunt Rode Kruis in Ter Apel weer open na sluiting om drukte

Het humanitair servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel is weer open, zo maakt de organisatie bekend. Het Rode Kruis hield de hulppost bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in de Groningse plaats woensdagochtend gesloten vanwege de grote drukte op het terrein.

Het Rode Kruis verleent vanuit het servicepunt onder meer eerste hulp en geeft informatie aan de mensen die wachten voor het aanmeldcentrum. In de de nacht van dinsdag op woensdag sliep een recordaantal van zevenhonderd asielzoekers buiten het aanmeldcentrum. De hulporganisatie wilde daarom woensdag eerst extra hulpverleners naar Ter Apel halen, om te “voorkomen dat mensen in het warme weer lang in de rij moeten staan. Een lange wachttijd in de rij kan zorgen voor extra onrust op het terrein”.

De asielzoekers die bij Ter Apel wachten hebben al een vermoeiende “en vaak traumatische” reis achter de rug, aldus het Rode Kruis. “We zien mensen die wonden op hun voeten hebben van het lopen, mensen met huiduitslag door slechte hygiĆ«ne en mensen met klachten als keel- en hoofdpijn.” De organisatie benadrukt dat er snel een oplossing gevonden moet worden voor de situatie in Ter Apel, waar het al langere tijd overvol is en waar mensen buiten moeten slapen. Mensen moeten volgens de hulporganisatie “fatsoenlijk worden opgevangen, volgens humanitaire standaarden”.