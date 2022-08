Kabinet: spanningen zitten koopkrachtbespreking niet in de weg

Een dag na het spoeddebat over de uitlatingen van CDA-leider en minister Wopke Hoekstra, buigen kabinet en coalitie zich over het maatregelenpakket om de koopkrachtverslechtering te beperken. Tijdens het debat op dinsdag werd duidelijk dat er veel onenigheid is tussen de partijen, maar kabinetsleden zeggen dat er genoeg vertrouwen is om aan het “omvangrijke” pakket te werken dat volgend jaar de pijn moet verzachten van de extreem hoge prijzen.

“Ik ben ervan overtuigd dat we dat wel kunnen”, zei Hoekstra zelf voor aanvang van een kabinetsoverleg op woensdag. Dat was “een goede inhoudelijke discussie”, zei energieminister Rob Jetten (D66) achteraf. Het debat is tijdens dat overleg niet besproken, aldus Jetten. “Politiek is emotie”, geeft de bewindsman toe. “Maar ik vind het persoonlijk de taak van ministers om de emoties even uit te zetten”. Ook Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken (CDA) ziet “echt een club die met elkaar de problemen van de koopkracht wil aanpakken, en er met elkaar probeert uit te komen”.

Huishoudens hebben “recht op oplossingen”, zegt vicepremier en minister voor Armoedebeleid Carola Schouten (ChristenUnie). “Los van hoe verhoudingen of hoe gevoelens erover zijn: we zitten hier om te zorgen dat we de goede dingen voor het land doen.” Zij benadrukt, net als andere bewindspersonen, dat “het debat is geweest” en dat het kabinet maar wat graag vooruit kijkt.

De betrokken bewindspersonen kwamen na een kort overleg alweer naar buiten, wat volgens Van Gennip “een positief signaal” is over de voortgang van de begrotingsonderhandelingen. Woensdagavond komen de coalitiekopstukken, de vicepremiers en premier Mark Rutte nog eens bij elkaar op het ministerie van FinanciĆ«n.

Deze week moet de coalitie tot een akkoord komen, want het is de bedoeling dat de stukken vrijdag naar de Raad van State gaan: in de laatste ministerraad van augustus wordt de begroting in principe ‘afgehamerd’. Mocht er deze week echt geen akkoord liggen, kunnen de stukken mogelijk medio volgende week worden gestuurd.