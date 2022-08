Katwijk krijgt nieuw zand op het strand

Rijkswaterstaat begint in september met het opspuiten van nieuw zand op het strand van Katwijk. Baggerschepen zuigen het zand 14 kilometer voor de kust op uit zee, brengen het zand naar de kust en spuiten het op het strand. Bulldozers verspreiden dan de 600.000 kubieke meter zand die uit de zee is gehaald.

Van het strand van Katwijk is door de golfslag, harde wind en de stroming veel zand verdwenen. Het is belangrijk dat het strand en de duinen stevig blijven, want die beschermen het achterland tegen overstromingen vanuit zee. Het strand bij Katwijk is voor de laatste keer aangevuld in 2019, maar toen is minder zand opgespoten, aldus Rijkswaterstaat. De dienst gaat dit jaar ook onder meer op Texel en Ameland, in Zeeuws-Vlaanderen en bij Scheveningen de kustlijn versterken met extra zand.

Het werk bij Katwijk duurt naar verwachting tot eind februari. Het deel van het strand waar gewerkt wordt is in die tijd verboden gebied. Watersporters kunnen niet tussen de baggerschepen en de kust varen, want daar ligt een persleiding in het water. Honden moeten aan de lijn worden gehouden.