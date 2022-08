NS: geplande dienstregeling normaal gereden

De geplande dienstregeling van de NS voor de delen van Nederland waar woensdag niet wordt gestaakt, wordt woensdagochtend zo goed als normaal gereden. Vanwege de staking viel woensdagochtend wel een enkele trein uit in dit overige deel van het land, maar rond 08.00 uur was volgens een NS-woordvoerder geen sprake meer van verdere treinuitval.

Werknemers van de Nederlandse Spoorwegen staken woensdag in Noord-Nederland van 04.00 uur ’s ochtends tot 04.00 uur de volgende dag. Door de actie kunnen woensdag de hele dag vrijwel geen NS-treinen rijden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel, meldde de vervoerder eerder.

Volgens de NS-woordvoerder is het rustig op de stations waar geen treinen rijden. “Op die stations zijn geen bijzonderheden te melden. Reizigers lijken goed op de hoogte dat er geen NS-treinen rijden.”

De vervoerder had eerder aangegeven zich in te spannen een aantal treinen te laten rijden van en naar Groningen en Leeuwarden. Die intercity, die vanuit de Randstad via Zwolle gaat, rijdt inderdaad, aldus de woordvoerder. Hoe vaak de intercity rijdt, kon de NS woensdagochtend nog niet zeggen. “Het advies aan mensen die de trein willen nemen is: check de reisplanner voor wanneer die rijdt.”

Treinen die normaal gesproken het noorden van het land in zouden gaan, keren nu op Almere Oostvaarders, ’t Harde en Olst. Andere vervoerders in het door de staking getroffen gebied rijden wel. De Reisinformatiegroep 9292 laat weten in de planners op de website en in de app waar mogelijk een alternatief reisadvies met andere ov-bedrijven te tonen.