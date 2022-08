Raad van State doet uitspraak over fanzone circuit Zandvoort

De Raad van State doet woensdag uitspraak in een zaak die natuurorganisaties hebben aangespannen tegen de aanleg van een fanzone naast het circuit van Zandvoort. Die fanzone is al in gebruik, maar volgens de stichtingen Duinbehoud en Rust bij de Kust is tijdens de werkzaamheden gebruik gemaakt van zand dat te hoge concentraties PFAS bevatte.

De organisaties hadden de provincie Noord-Holland verzocht om in te grijpen. Het provinciebestuur wees dat verzoek af, omdat de overschrijding van de PFAS-waarden niet groot was en na vermenging met minder vervuild zand onder het toegestane niveau lag.

Duinbehoud en Rust bij de Kust konden zich niet in deze redenering vinden en stapten daarom naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land. Die behandelde de zaak vorig jaar op zitting.

PFAS is de verzamelnaam voor chemische stoffen die nauwelijks afbreekbaar zijn en vanaf een bepaalde blootstelling schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid.

Als de eisers de zaak winnen, moet het provinciebestuur een nieuw besluit nemen over het handhavingsverzoek. Dat heeft alleen betrekking op de fanzone, die naast de Arie Luyendijkbocht ligt. Voor het circuit staat op 4 september het hoogtepunt van het jaar op de agenda, de Dutch Grand Prix. Over het Formule 1-spektakel zelf gaat deze rechtszaak niet.

Begin deze maand deed de Raad van State ook al uitspraak in een zaak over Zandvoort. Die draaide om de essentiƫle natuurvergunning, die de rechters in stand lieten.