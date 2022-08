Tenten buiten aanmeldcentrum van Ter Apel verboden

Asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten op een opvangplek mogen niet in tenten verblijven. Alle tenten en andere kampeermiddelen zijn per direct verboden. Dat staat in een noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, de Groningse burgemeester Koen Schuiling.

De veiligheidsregio maakt alleen een uitzondering voor de beige/bruine grote luifels die in juli 2022 waren geplaatst door of namens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van asielzoekers niet aan. Er zijn niet genoeg opvangplekken beschikbaar en daardoor wachten honderden mensen buiten. In de nacht van dinsdag op woensdag brachten ongeveer 700 mensen zo de nacht door. De problemen leiden volgens de veiligheidsregio tot “vele onderlinge irritaties en spanningen tussen de asielzoekers”.

Betrokken burgers gaven tenten aan de vluchtelingen. Daardoor krijgt “het terrein buiten de hekken het karakter van een tentenkamp”, aldus de noodverordening. In het verbod staat dat de tenten “het zicht van de camera’s beperken” en kunnen leiden “tot onoverzichtelijke en onveilige situaties”. Bovendien zouden “tentharingen als wapen zijn ingezet bij vechtpartijen”. Ook zouden de tenten gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid, omdat “meerdere personen in relatief kleine tenten verblijven”.

Vorige week maandag werden tweehonderd tenten uitgedeeld bij het opvangcentrum, maar deze moesten een dag later weer worden ingeleverd bij de gemeente omdat ze voor sociale onveiligheid zouden zorgen. Initiatiefnemer Willem Straat zou de tenten terugkrijgen, maar kreeg dinsdag te horen dat het OM er beslag op had gelegd. “En nu ligt er ineens een noodverordening. Dat is bijzonder.”

“Door de noodverordening heb ik niet het gevoel dat ik in dialoog kan met de gemeente waarom ik vind dat de tenten er moeten staan. Het is gewoon verboden. Dat is jammer, want dat gaat over de rug van inmiddels nu 700 mensen die buiten in een veld moeten slapen.”

Straat is benieuwd naar de juridische grondslag om zijn tenten af te pakken. “Maar ik ga niet mijn energie verspillen aan het procederen, daar hebben de mensen die buiten slapen niks aan.” De ondernemer was eerder van plan een nieuw bestelde lading tenten uit te delen bij Ter Apel, maar ziet daar nu vanaf. Hij houdt geld dat is opgehaald via een crowdfundingsactie nog wel achter de hand voor als er later eventueel wel weer tenten mogen staan. “En anders wil ik het geld schenken aan een organisatie die goed doet bij Ter Apel.”