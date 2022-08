AzG: man in Ter Apel krijgt hartaanval, met spoed naar ziekenhuis

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft donderdag twee mensen die verbleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel met spoed naar het ziekenhuis gestuurd. Het gaat om een man die een acute hartaanval kreeg en een man met diabetes die al een maand geen insuline kreeg.

Artsen zonder Grenzen (AzG) verleent vanaf donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in de Groningse plaats. “We zien heel veel verwaarloosde chronische ziektes”, aldus directeur van AzG Nederland Judith Sargentini. Zo had de man met suikerziekte al een tijd zonder insuline gereisd voor hij in Ter Apel aankwam. Hij zou daar dan eigenlijk direct medische hulp moeten krijgen, maar dat gebeurde niet.

De man die de acute hartaanval kreeg is behandeld door een arts van AzG en daarna naar het ziekenhuis gestuurd. Verder ziet de organisatie veel mensen met zweertjes op hun lijf. “Dat kan heel goed schurft zijn. Waar mensen dicht op elkaar leven zonder goede hygiëne ontstaat dat”, aldus Sargentini. Ook het Rode Kruis uitte donderdag al zorgen over de slechte voorzieningen buiten het aanmeldcentrum. Zo zijn er volgens de organisatie maar een paar wc’s.

Sommige mensen zijn al een tijd in Ter Apel, sommigen pas net, zegt Sargentini. “Maar als je geëmigreerd bent en een reis achter de rug hebt, dan kun je ervan uitgaan dat je hulp nodig hebt. Die horen deze mensen ook te krijgen. Ze hebben ziekten die goed te bestrijden zijn, maar ze hebben geen aandacht gekregen.”

Artsen zonder Grenzen heeft het druk op de eerste dag in Ter Apel. “Onze mensen zoeken naar de meest zware gevallen. Maar terwijl ze dat lijstje proberen af te werken, meldt zich alweer iemand met een nog dringender probleem.” De organisatie blijf vier tot zes weken in Ter Apel, vijf dagen per week.

Afgelopen nachten sliepen er zo’n zevenhonderd mensen buiten. Het is voor het eerst dat Artsen zonder Grenzen in Nederland noodhulp verleent.