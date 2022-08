Honderden mensen lopen protestmars naar aanmeldcentrum Ter Apel

In Ter Apel wandelden donderdagavond honderden mensen uit protest vanaf het Molenplein naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De wandelaars deden dat naar eigen zeggen, zo is te lezen in de aankondiging van de demonstratie, vanwege overlast die er in het dorp is door asielzoekers. Inwoners van het dorp zijn aanwezig, maar ook mensen uit de rest van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

De groep demonstranten wandelde rond 19.20 uur vanaf het Molenplein naar het aanmeldcentrum. De demonstranten droegen spandoeken met de teksten ‘Wij zijn de overlast meer dan zat’ en ‘Echte vluchteling ok√©. Rotzooitrapper weg ermee!’. Ook waren er omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien, een veelgebruikt symbool bij boerenprotesten tegen stikstofmaatregelen.

Rond 20.00 uur kwam de groep aan bij het aanmeldcentrum. Daar werd de groep tegengehouden door de politie, ze mochten het terrein niet op. “Schaam je kapot”, scandeerde een deel van de demonstranten vervolgens. Daarna ging de groep weer huiswaarts.

De gemeente had voorwaarden gesteld bij de demonstratie. Zo mogen mensen zich niet discriminerend, beledigend of opruiend uitlaten, geen gezichtsbedekking dragen of fakkels bij zich hebben.

Bij het aanmeldcentrum slapen al twee nachten op rij zevenhonderd mensen buiten omdat er geen plek is.