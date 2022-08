Kans op doorbraak lijkt klein tijdens begrotingsoverleg coalitie

De leiders van de vier coalitiefracties zijn donderdagavond opnieuw samengekomen met de top van het kabinet om te proberen tot een akkoord te komen over de begroting van volgend jaar en het koopkrachtpakket als antwoord op de extreem hoge prijzen. De kans op een doorbraak lijkt klein, zeggen ingewijden. Het is verre van uitgesloten dat de coalitie ook dit weekeinde nog over het pakket zal onderhandelen.

Het is eigenlijk de bedoeling dat de ministerraad zich vrijdag al kan buigen over de afspraken. Dan kan de Miljoenennota naar de Raad van State. Maar het kabinet heeft officieel tot 31 augustus om de stukken naar de RvS te sturen. Betrokkenen zeggen dat de kans groot is dat hiervan gebruik wordt gemaakt. Helemaal ondenkbaar is het niet dat er vanavond toch een akkoord komt.

Al langer valt te horen dat vooral besluiten over de financiering van structurele maatregelen (zoals het eerder en verder verhogen van het minimumloon, waardoor ook uitkeringen meestijgen) politiek lastig liggen. De zoektocht naar miljarden legt “de klassieke politieke tegenstellingen” bloot: D66 en de ChristenUnie willen vermogens graag zwaarder belasten om de rekening te betalen, terwijl CDA en VVD daar weinig voor voelen.

Ook wordt er gesproken over de vraag waar de incidentele ingrepen precies terechtkomen: of alleen voor de armste Nederlanders de pijn wat wordt verzacht, of dat ook middeninkomens gesteund worden.

De verwachting is dat het overleg op het ministerie van Financiƫn tot in de nachtelijke uurtjes zal doorgaan. Woensdag overlegde de top van het kabinet en de coalitie ook al bijna vier uur lang. Mocht er inderdaad meer tijd nodig zijn om tot een akkoord te komen, dan wordt dit weekeinde verder onderhandeld. Dinsdag zal dan een extra ministerraad worden ingepland om het akkoord af te tikken.