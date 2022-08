Nederlander opgepakt op Marokkaans vliegveld om plofkraken

De politie in Marokko heeft dinsdag een 33-jarige Nederlander opgepakt op het vliegveld in Tanger. Duitsland en Interpol hadden een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd omdat hij betrokken zou zijn bij twee plofkraken in Duitsland, zo melden meerdere Marokkaanse media.

Bij de plofkraken in de Duitse steden Kist en Gärtringen zou meer dan 186.000 euro zijn buitgemaakt. De man wordt gelinkt aan een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met bankovervallen. De Nederlander zit momenteel vast en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Waarschijnlijk wordt hij daarna uitgeleverd aan Duitsland, aldus de media.