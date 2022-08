Neerslagtekort overstijgt dat van 2018

Het neerslagtekort in Nederland loopt steeds verder op. Volgens het KNMI bedraagt het gemiddelde tekort donderdag 280 millimeter. De weerdienst verwacht dat het tekort dat van het zeer droge jaar 2018 gaat overstijgen en binnen nu en twee weken boven de 300 millimeter uitkomt. Het is dan in deze eeuw nog niet eerder zo droog geweest in het groeiseizoen.

Volgens Weeronline is het sinds 1906 op 25 augustus slechts drie keer droger geweest. Wat dat betreft spant het recordjaar 1976 nog steeds de kroon, want toen stond het gemiddelde tekort al op 351,2 millimeter. In delen van Nederland zoals Zeeland, de Achterhoek en Zuid- en Midden-Limburg is het neerslagtekort op dit moment al tot rond de 300 millimeter gestegen. Maar er zijn ook gebieden in Nederland die nog profiteren van de enorme regenval in het voorjaar. In een deel van Friesland en langs de Groningse kust valt het neerslagtekort daardoor relatief mee.

Door het neerslagtekort is het vrijwel overal in Nederland kurkdroog. Watergangen vallen op grote schaal droog en door de lage rivierwaterstanden is er niet voldoende water om overal extra water naar beken, vennen en poelen te sturen. De natuur loopt volgens de natuurbeheerders grote en deels onomkeerbare schade op door de droogte.

Het KNMI verwacht vrijdag hier en daar wat regen. Weeronline denkt dat er in het weekend ook nog een buitje valt. Die regen verandert echter niets aan het neerslagtekort, want er valt niet genoeg en regenwater loopt via de keiharde, droge grond zo weg naar het riool. Vanaf volgende week wordt het weer zonniger en warmer en zal er weer meer water verdampen. Het neerslagtekort blijft daardoor toenemen.