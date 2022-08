Organisatie Dutch GP: boeren niet van plan te demonstreren

Boeren zijn vooralsnog niet van plan te demonstreren rondom de Formule 1-race in Zandvoort volgend weekend. David Moolenburgh, burgemeester van Zandvoort, en circuitdirecteur Robert van Overdijk zeggen contact met boerenorganisaties te hebben en bereiden zich voor op een actie, maar daar is nog geen sprake van. Vorige week demonstreerden boeren wel rondom een ander groot sportevenement in Nederland, de start van de Vuelta, tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Dat heeft volgens Moolenburgh laten zien dat een protest en een evenement “prima naast elkaar kunnen”. De gemeente heeft, net als vorig jaar, een ruimte aangewezen waar actievoerders van zich kunnen laten horen. Voorlopig lijken alleen klimaatactivisten van Extinction Rebellion met een demonstratie te komen in het raceweekend. Ze organiseren een fietstocht, net als vorig jaar. Toen was er ook een klein boerenprotest, op de vrijdagochtend, met ongeveer tien tractoren. Die blokkeerden de weg niet.

Over eventuele stakingen bij treinvervoerder NS, waar personeel woensdag begon met estafetteacties, maken Moolenburgh en Van Overdijk zich ook niet nadrukkelijk zorgen. “Voor de NS is de Dutch GP ook een enorme showcase en dat hebben ze vorig jaar al laten zien. En vakbond FNV Spoor heeft gezegd trots te zijn op de Formule 1”, zei Van Overdijk.

Wel zijn al vele scenario’s uitgewerkt voor als het treinverkeer komt stil te liggen, door een staking of door andere problemen op het spoor. Eén zo’n alternatief is de inzet van vervangende bussen. De organisatie rekent erop dat dagelijks een derde van de ongeveer 110.000 bezoekers met de trein komt.