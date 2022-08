Oud-Exxon-topman Van Roost weigert verhoor over gaswinning

De oud-topman van ExxonMobil, Joost van Roost, wordt niet verhoord door de Parlementaire Enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. De commissie had hem opgeroepen, maar Van Roost weigert te komen. Normaal gesproken kan de commissie iemand dwingen bij weigering, maar Van Roost kan niet gedwongen worden, omdat hij Belgisch staatsburger is.

“Wij willen hem echt horen en het is relevant voor het onderzoek”, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, voorzitter van de commissie. De openbare verhoren van de commissie gaan volgende week verder.

Van Roost was tussen 2000 en 2017 de baas van ExxonMobil in de Benelux. Van der Lee noemt het “teleurstellend dat hij zich niet wil verantwoorden voor de enquêtecommissie”. Hij had een “belangrijke positie in een lange en cruciale periode voor de gaswinning”. De commissie heeft “van alles geprobeerd”, maar Van Roost heeft via zijn advocaat laten weten de oproep te weigeren.

“Alles wat in ons vermogen lag hebben we gedaan, maar we kunnen hem niet dwingen, omdat hij niet de Nederlandse nationaliteit heeft”, zegt Van der Lee.

Het is zeer opmerkelijk dat iemand weigert te getuigen als een persoon hiertoe wordt opgeroepen. Voor “alle Nederlanders, alle ingezetenen en andere in Nederland verblijvende personen” geldt een plicht om “informatie te verschaffen of te verschijnen als getuige of deskundige”, maar die plicht geldt dus niet voor Van Roost. Een Nederlands staatsburger zou zelfs zes maanden gegijzeld kunnen worden als hij of zij weigert vragen te beantwoorden.