Proces moord Peter R. de Vries moet mogelijk opnieuw

Door emigratie van een van de rechters in de strafzaak tegen de vermeende moordenaars van Peter R. de Vries, dreigt de hele zaak opnieuw te moeten. De wet schrijft dat voor, legde de voorzitter van de rechtbank donderdag uit tijdens een nieuwe voorbereidende zitting, tenzij alle procespartijen akkoord zijn om door te gaan. Het is nog niet duidelijk hoe het Openbaar Ministerie en de advocaten hiertegen aankijken. Dat wordt waarschijnlijk op de volgende zitting, op 3 november, pas duidelijk.

De jongste rechter had al langer emigratieplannen, vertelde de voorzitter, en zou vertrekken na de uitspraak in de moordzaak. Omdat echter op het laatste moment nieuwe informatie binnenkwam, werd de uitspraak op 14 juli uitgesteld en de zaak heropend.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. Delano G. en Kamil E. konden kort na de aanslag worden aangehouden. De moord schokte heel Nederland.

Nadat al een levenslange celstraf was geëist tegen G. en E. kwam het OM met een nieuwe getuige die vertelde over de vermeende opdrachtgever voor de moord. Ook werden drie mannen opgepakt, die in oktober voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen.

Tijdens de zitting donderdag werd duidelijk dat E. maandenlang in de cel is afgeluisterd in het onderzoek naar de nieuwe verdachten. Zijn advocaten waren er verbolgen over dat zij dat pas na lange tijd te horen kregen. Het is nog niet duidelijk hoe beide onderzoeken – die naar de vermeende uitvoerders en naar de vermeende opdrachtgever – zich tot elkaar gaan verhouden en of deze mogelijk samengevoegd worden.

Van meet af aan is aangenomen dat ook Ridouan Taghi tot die groep behoort. Tegen hem is inmiddels ook levenslang geëist in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Nabil B. is kroongetuige in dat proces. Eerder werden zijn broer Reduan en zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De rol als vertrouwenspersoon en adviseur van B. lijkt De Vries fataal te zijn geworden.

G. (22) en E. (36) hebben altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben. G. heeft er naast zijn ontkenning verder het zwijgen toegedaan. E. zegt dat hij slechts iemand op en neer naar Amsterdam moest brengen, waar hij geld voor kreeg, maar verder wist hij naar eigen zeggen niet wat de bedoeling was.