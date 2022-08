RIVM: aantal apenpokkengevallen lijkt te stabiliseren

Steeds minder mensen testen positief op het apenpokkenvirus. In de afgelopen week zijn 49 nieuwe besmettingen vastgesteld, het laagste aantal sinds half juni. “Inmiddels lijkt er sprake van een stabilisatie. Ook wereldwijd lijkt er in sommige landen sprake te zijn van een afvlakking”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag.

In totaal zijn nu 1136 mensen in Nederland positief getest. Dit zijn vooral mannen die seks hebben met mannen. Die groep vormt zo’n 98 procent van het totaal. Volgens het RIVM zijn “verreweg de meeste mensen” besmet geraakt door seks en hadden de meesten “een of meerdere losse partners”.

Precies een maand geleden werden de eerste mensen preventief gevaccineerd tegen het apenpokkenvirus. Ongeveer 32.000 mensen komen in aanmerking voor die prik en inmiddels zijn 10.440 vaccinaties gegeven. Dat betekent dat ongeveer een derde van de doelgroep is ingeënt. In Noord-Holland en Flevoland zijn bijna 4400 mensen ingeënt en in Zuid-Holland bijna 2000. Het RIVM heeft “niet goed zicht” op hoeveel mensen in elke regio zijn uitgenodigd en weet dus niet of de opkomst verschilt.

In het aantal positieve tests is nog geen effect van de vaccinaties te zien. Mensen krijgen twee prikken en het duurt daarna ongeveer zes weken tot de vaccinatie werkt. Bovendien krijgen ze het vaccin tegen het oude pokkenvirus. Het is nog niet duidelijk hoe dat vaccin werkt tegen het apenpokkenvirus.

Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prikken als zij hiv-positief zijn of als zij medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen. Zij lopen mogelijk het grootste risico besmet te raken met het apenpokkenvirus.