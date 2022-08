Vast en mobiel internet in Nederland van wereldniveau

Het vast en mobiel internet in Nederland is van wereldniveau, zo blijkt uit recent gepubliceerde cijfers op Rijksoverheid. Uit één van de toonaangevende indexen, de Digital Economy and Society Index (DESI), is gebleken dat Nederland op een derde plaats komt. De DESI rangschikt Europese landen als het gaat om de kwaliteit van de digitale infrastructuur, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal onderneemt, gebruik van digitale toepassingen door en vaardigheden van de inwoners en de digitale dienstverlening door de overheid zelf. Alleen Finland en Denemarken doen het beter dan wij.

Digitale infrastructuur

De digitale infrastructuur van Nederland wordt binnen de EU beloond met een tweede plaats. Dit geldt voor zowel vast als mobiel internet. Meer dan 90 procent van de Nederlandse aansluitingen heeft toegang tot snel vast breedbandinternet (≥1 Gigabit per seconde) via de kabel of glasvezel. Nederland loopt hierin ver voorop, want de EU-richtlijnen beschrijven dat dit pas in 2030 overal gerealiseerd moet zijn. Ook de beschikbaarheid van 5G mobiel internet loopt ver voor op het Europese gemiddelde. Sterker, begin dit jaar concludeerde een adviescommissie dat Nederland klaar is om de zogenoemde 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband hiervoor landelijk kan gaan gebruiken.

Veel ondernemers uit ons land nemen steeds vaker het initiatief om meer gebruik te maken van digitale technologieën. Hiermee proberen zij de kansen te benutten om de online verkoop van hun bedrijf op te krikken. Online wordt alleen maar belangrijker en het internet is de ideale manier om in te spelen op mogelijke kansen. Met programma’s als Mijn Digitale Zaak wordt het gebruik van vast, mobiel en zakelijk internet dan ook actief gestimuleerd. Al is de gemiddelde Nederlandse ondernemer zich er meer dan bewust van dat internet dé plek bij uitstek is om zaken te doen.

Internet onmisbaar

Voor veel ondernemingen geldt dat internet in het bedrijf onmisbaar is geworden. Inmiddels komt in het Nederlandse mkb gemiddeld 15% van de totale omzet uit online activiteiten. Mede door de inzet van social media, data en cloudtoepassingen loopt het Nederlandse bedrijfsleven voorop binnen de EU-gemeenschap. Als Nederland de ambitie heeft om ook voorop te blijven lopen in dit soort lijsten, dan zal het volgens de EU blijvend moeten investeren in kunstmatige intelligentie (AI) en quantum en micro-elektronica. Dit samen kan ervoor zorgen dat de internet infrastructuur van Nederland van wereldniveau blijft. Hier tegenover staat dus wel dat de knip getrokken zal moeten worden. Ook wanneer er weer vaker op kantoor gewerkt wordt.

Zakelijk internet ook thuis

Zakelijk internet voor bedrijven wil niet zeggen dat je dit internet alleen op een bedrijfslocatie kan gebruiken. Nee, zeker nu met al het thuiswerken is het zakelijke internet ook thuis een pré. Zo brengt een abonnement met zakelijk internet interessante voordelen met zich mee. Denk maar eens aan een snellere internetverbinding, en dat voor hetzelfde bedrag. Of Bijvoorbeeld dat een klantenservice langer en sneller bereikbaar is, waardoor jouw zaken gewoon door kunnen blijven gaan. Natuurlijk is het belangrijk dat je je wel aan een aantal voorwaarden houdt, want zakelijk betekent ook echt zakelijk. Het is namelijk niet de bedoeling dat je lekker gaat Netflixen met zo’n zakelijk abonnement voor thuis, maar dat het puur voor jouw bedrijf wordt ingezet.