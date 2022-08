Voor tweede nacht op rij sliepen 700 mensen buiten in Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van woensdag op donderdag ruim zevenhonderd mensen buiten geslapen. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook in de nacht van dinsdag op woensdag sliepen er ongeveer zevenhonderd mensen buiten.

Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

Meerdere mensen lieten woensdagavond weten dat ze al enkele weken buiten slapen, sommigen zeiden dat ze dat al een maand doen. Een COA-woordvoerster zegt dat dit inderdaad het geval kan zijn en dat er tot voor kort voor hen wel onderdak was, maar dat velen daar geen gebruik van maakten omdat ze hun beurt voor een gesprek met de vreemdelingenpolitie niet voorbij wilden laten gaan. “Sinds ongeveer een week is er echt een tekort aan opvangplaatsen en onderdak en slapen mensen noodgedwongen buiten”, legt de woordvoerster uit. “Wij selecteren wel zo veel mogelijk de kwetsbaren uit de groep wachtenden, om hun de schaarse plekken te kunnen geven die vrijkomen met het beetje uitstroom dat er is.