Asielzoekers Ter Apel gaan met bussen naar elders voor onderdak

Bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel staan vrijdagavond meerdere bussen klaar om asielzoekers naar andere locaties in het land te brengen. Dat gebeurt nadat eerder op de dag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alarm had geslagen bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum.

De mensen gaan naar Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen, zo meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA. Ongeveer 390 mensen kunnen weg bij het aanmeldcentrum, waar het al tijden erg druk is en honderden mensen buiten slapen.

Zeker vijftig mensen kunnen naar Almere, honderd gaan er naar de Jaarbeurs in Utrecht. Volgens de woordvoerster blijven ondanks dat er bussen klaar staan toch mensen twijfelen of ze mee willen en sommigen lopen ook weg van de bussen, zij willen niet mee. Hoeveel er achter blijven kan ze niet zeggen.

De gemeente Utrecht vangt de asielzoekers vrijdag eerst op in de Jaarbeurs. Zaterdag krijgen zij onderdak in een andere locatie in de stad of de regio, zo meldde burgemeester Sharon Dijksma, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht.

Om de “schrijnende en acute situatie” te helpen oplossen, stuurt de gemeente Utrecht op korte termijn eigen mensen naar Ter Apel om bij te springen. Het gaat onder anderen om crisismanagers en andere hulptroepen die gaan ondersteunen om inschrijving en de opvang van mensen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.