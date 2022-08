Honderden klanten opgelicht via telefoonsite

Meer dan 300 mensen zijn mogelijk opgelicht door de webshop telefoondiscounter.nl. Het Openbaar Ministerie heeft die site uit de lucht laten halen. Een 27-jarige man uit Vleuten zou de beheerder van de internetwinkel zijn en is daarom opgepakt voor oplichting, meldt de politie.

De honderden klanten bestelden telefoons via de site en betaalden ervoor, maar kregen geen telefoons geleverd. Hun geld kregen ze ook niet terug. Het is niet bekend hoeveel de verdachte in totaal zou hebben verdiend met de handel. Het tv-programma Radar van AVROTROS besteedde in maart aandacht aan de webwinkel.