Inspectie slaat alarm over gezondheidssituatie Ter Apel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vrijdag alarm geslagen bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum bij Ter Apel. Er is volgens de inspectie een groot risico dat er infectieziekten uitbreken vanwege het gebrek aan hygiëne op het terrein. Er is een gebrek aan water, schone wc’s en douches en beschutting.

Volgens de inspectie is een uitbraak van infectieziekten niet alleen een gevaar voor de volksgezondheid van de mensen die op het terrein op hun asielaanvraag wachten, “maar ook voor iedereen die daar werkt of woont”. Om de hygiënische omstandigheden weer op peil te krijgen, zijn voldoende water, sanitaire voorzieningen en beschutting onmiddellijk nodig. Ook moet bij het verplaatsen van mensen naar opvanglocaties rekening worden gehouden met de verspreiding van infectieziekten.

De inspectie laat verder weten zeer onder de indruk te zijn “van de inzet door mensen van het Rode Kruis en van Artsen zonder Grenzen in Ter Apel. Zij bieden basale medische zorg onder uiterst moeilijke omstandigheden”.

Artsen zonder Grenzen heeft vrijdag tachtig mensen behandeld bij het terrein. De behandelde mensen hebben vooral verwaarloosde verwondingen, maar ook hebben veel mensen huidinfecties. Een persoon is doorgestuurd naar een ziekenhuis. Met welke klachten is niet bekendgemaakt.