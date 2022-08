Kuipers: geen aansporing van WHO nodig voor scherp coronabeleid

De Nederlandse overheid doet “ontzettend veel” om met het coronavirus om te gaan in de toekomst. Zorgminister Ernst Kuipers heeft geen aansporing daarvoor nodig, zegt hij desgevraagd in een reactie op de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan overheden om meer te doen tegen corona. De WHO maakte eerder deze week bekend dat dit jaar al een miljoen coronadoden zijn gevallen.

Kuipers wijst erop dat hij vrijdagochtend nog overleg heeft gehad met zijn collega-ministers over de status van de sectorplannen. Sectoren zoals de horeca en cultuur werken zelf aan plannen ter voorbereiding op een eventuele nieuwe coronagolf. De minister wijst ook op een nieuwe vaccinatieronde tegen corona die in september begint voor iedereen vanaf twaalf jaar die een nieuwe prik wil.

Ook is er volgens hem genoeg oog voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Juist om hen te beschermen wil Kuipers eerst aan deze groep een nieuwe boosterprik aanbieden. Dat moet dan via de huisarts gebeuren, omdat zij de meeste kijk hebben op de gezondheid van hun eigen patiƫnten, stelt de minister. De GGD, die de grote vaccinatierondes doet, heeft daar geen zicht op. Eerder deze zomer roerden actiegroepen van huisartsen zich, omdat zij er weer extra werk bij krijgen zonder dat hierover is overlegd.

Tegelijk stelt Kuipers in “een nuchtere constatering” vanuit zijn vorige functie als medicus vast, dat de mensen om wie het gaat om veel redenen kwetsbaar zijn voor infectieziekten. Corona is daar nu bij gekomen. Maar mensen met bijvoorbeeld een slechte hart- of nierfunctie zijn ook kwetsbaar voor andere zaken zoals het warme weer, zegt hij.