Man die vol terras opreed in Renesse blijft in de cel

De 51-jarige man die begin deze week tot twee keer toe met zijn auto een vol terras bij een horecagelegenheid aan de Hogezoom in het Zeeuwse Renesse is opgereden, blijft nog veertien dagen langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. Door de aanrijding raakte een vrouw gewond. De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.

Aanleiding voor het voorval afgelopen dinsdag op woensdag zou een ruzie zijn geweest met het personeel van de horecagelegenheid. Niet veel later stapte de man uit Hellevoetsluis in de auto en reed hij het terras op. Bij de arrestatie van de man hebben agenten een stroomstootwapen en pepperspray ingezet.

Burgemeester Jack van der Hoek van de gemeente Schouwen-Duiveland, waartoe Renesse behoort, sprak na het incident van een bizar voorval. Volgens hem gaat het om een incident “dat in principe overal had kunnen plaatsvinden. Helaas voor ons dit keer in Renesse”.