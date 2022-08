Man gewond door steekpartij in Zierikzee, twee aanhoudingen

In Zierikzee is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt door een steekpartij. Agenten troffen de man aan in de Moggestraat in de Zeeuwse gemeente, nadat ze rond 01.20 uur een melding over een steekincident hadden gekregen.

Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar moest voor behandeling naar het ziekenhuis, aldus de politie. Agenten hielden even later in de buurt twee mannen aan wegens mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij. Wat er zich precies heeft afgespeeld wordt onderzocht.