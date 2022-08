NS: effecten staking Zuid-Holland voelbaar in hele Randstad

De effecten van de staking van NS-personeel in Zuid-Holland zijn vrijdagochtend voelbaar in de hele Randstad, en ook wat plekken daarbuiten. Dat zegt een woordvoerder van de NS. Volgens hem is het niet zo dat het treinverkeer in de hele Randstad platligt.

Door de staking ligt het treinverkeer in Zuid-Holland vrijwel volledig plat. Op de site van de NS is verder te zien dat de staking in vrijwel de hele Randstad voor treinuitval zorgt, bijvoorbeeld ook rond Schiphol. Ook vanaf Alkmaar richting Amsterdam, vanaf Eindhoven via Breda naar Rotterdam zijn er problemen en tussen Utrecht en Amersfoort Schothorst zijn er problemen. “Het advies blijft: check kort voor vertrek de reisplanner. Als je trein niet gaat, kan je altijd de volgende nemen.”

Dat de staking in Zuid-Holland ook gevolgen heeft voor trajecten buiten dit gebied, komt volgens de woordvoerder doordat de dienstregeling van deze regio zeer verweven is met die voor de rest van het land. Hij spreekt van een lange treinvoering, waarbij treinen lang doorrijden, van bijvoorbeeld Den Helder naar Maastricht. “Als die trein door stakingsgebied rijdt, veranderen die lijnen ook.”