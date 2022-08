NS: gevolgen staking Zuid-Holland straks merkbaar in rest land

Hoewel de gevolgen van de staking van NS-medewerkers in Zuid-Holland later vrijdag echt merkbaar gaan zijn in ook de rest van het land, is de situatie volgens de NS vrijdagochtend vroeg nog rustig. De aangepaste dienstregeling is vrijdagochtend opgestart zoals gepland, zegt een woordvoerder.

Ook op de door de staking getroffen stations is het rustig, zegt ze. Dat het rustig is op de stations Leidschendam, Dordrecht, Leiden, Den Haag en Rotterdam, waar NS-medewerkers vrijdag het werk hebben neergelegd, betekent volgens de zegsvrouw dat reizigers goed op de hoogte zijn dat er wordt gestaakt.

Door de staking rijden er in het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland vrijwel geen treinen, kondigde de NS eerder aan. Maar de Nederlandse Spoorwegen verwachten dat deze staking veel meer gevolgen heeft dan de eerste staking woensdag in het noorden van het land. Net als toen probeert het spoorbedrijf het stakingsgebied los te koppelen van de rest van de dienstregeling, maar dat is veel lastiger. “Deze regio is heel erg verweven met de rest van Nederland”, zegt de woordvoerder vrijdagochtend.

Daarom moeten reizigers volgens haar ook in andere delen van Nederland rekening houden met de mogelijke gevolgen van de staking voor hun treinreis. “Vanaf Utrecht naar het noorden reizen zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn, maar het kan zomaar zijn dat die trein toch uitvalt, mogelijk omdat die trein uit het westen zou moeten komen. Daarom doen wij echt de oproep aan reizigers: houd de reisplanners in de gaten.”

Op de website van de NS kleurt het vrijdagochtend rood door de vele treinen die niet rijden als gevolg van de staking. Zo rijden er geen treinen tussen Utrecht en Leiden. Ook kleurt het rood op de trajecten tussen Utrecht en Den Haag, Utrecht en Rotterdam, Leiden en Rotterdam, Amsterdam en Breda en Den Haag en Dordrecht.