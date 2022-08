Terugkeer reizigers na corona helpt Schiphol naar zwarte cijfers

Royal Schiphol Group heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een winst geboekt. Dat had de luchthavenuitbater grotendeels te danken aan de terugkeer van reizigers na enkele coronajaren. Royal Schiphol Group, waar ook de luchthavens Eindhoven en Rotterdam The Hague onder vallen, verwacht dat het herstel in de tweede helft van het jaar aan zal houden.

In de eerste zes maanden van dit jaar kon Schiphol meer dan vier keer zoveel reizigers verwelkomen dan in de eerste helft van 2021. Op Eindhoven Airport waren dat er zelfs negen keer zoveel en op Rotterdam The Hague Airport acht keer zoveel. In totaal verwelkomde de groep 27,3 miljoen vliegtuigpassagiers waar dat er een jaar eerder nog 6 miljoen waren. Het aantal vliegbewegingen verdubbelde ruimschoots, maar de vervoerde vracht daalde met 14 procent.

De snelle terugkeer van reizigers gekoppeld met personeelstekorten op de luchthaven zorgden de voorbije maanden voor grote problemen op Schiphol. Er waren te weinig beveiligers om alle passagiers tijdig te controleren en daardoor ontstonden lange rijen en misten reizigers hun vliegtuig. Daarbij kwamen allerlei problemen met koffers die niet op de juiste vluchten meegingen en soms weken later nog altijd niet met hun eigenaar waren herenigd.

Om die problemen op te lossen maakte Schiphol extra kosten, maar daar stonden hogere luchthavengelden vanaf 1 april tegenover. De inkomsten van de luchthavengroep gingen dan ook omhoog naar 665 miljoen euro, van 257 miljoen euro vorig jaar.

Dat leidde tot een bescheiden bedrijfswinst. De nettowinst was met 65 miljoen euro aanzienlijk hoger, maar daar speelden andere effecten mee zoals de gestegen waarde van vastgoed. Ook de ontvangen NOW-subsidies hielpen de winst omhoog.

Voor heel 2022 denkt Royal Schiphol Group dat de sterke reizigersgroei aanhoudt, maar het blijft onzeker of de niveaus van 2019 kunnen worden gehaald. Zo blijft corona een rol spelen omdat sommige landen hun grenzen dichthouden en het virus ook hier weer de kop kan opsteken. Ook kan Schiphol nog altijd niet de volledige reizigersniveaus aan en zijn er tot en met oktober beperkingen op het vliegveld. Daarnaast spelen de hoge inflatie en mogelijke recessie een rol.