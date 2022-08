VEH: kosten voor verbouwingen fors gestegen

Consumenten moeten flink meer geld betalen voor een nieuwe dakkapel of andere verbouwing. De vergunningskosten, de zogeheten bouwleges, zijn in vergelijking met vorig jaar fors gestegen en soms zelfs meer dan verdubbeld. Dat concludeert Vereniging Eigen Huis (VEH) na onderzoek in alle gemeenten.

In 12 van de 345 onderzochte gemeenten betalen nieuwbouwkopers ten opzichte van een jaar geleden tien procent hogere vergunningskosten. Koplopers zijn Wormerland en Putten, gevolgd door Terschelling en Zeist. Daar betaal je al gauw 12.000 euro nog voordat met de bouw begonnen is.

Voor een gemiddelde dakkapel moet nu ruim 400 euro worden afgetikt. Die leges zijn ten opzichte van een jaar geleden licht gestegen. De kosten per gemeente kunnen enorm van elkaar verschillen, tot wel duizenden euro’s meer of minder. Landelijk stegen de bouwleges dit jaar met gemiddeld 2,7 procent. Daarin is de inflatie nog niet meegenomen.

VEH noemt de enorme prijsstijgingen “onacceptabel”. De belangenorganisatie wil dat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) maatregelen treft tegen de hoge kosten. Hij moet afspraken maken met gemeenten over de prijzen. “Voordat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, moeten er met gemeenten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de tarieven worden berekend. Dan kan de gemeenteraad de kosten controleren en ingrijpen als dat nodig is”, zegt VEH-directeur Cindy Kremer. Ook de bouw van nieuwbouwwoningen komen door de hoge kosten in gevaar, waarschuwt de vereniging.