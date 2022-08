Vrijwel geen treinverkeer in Zuid-Holland door staking

De staking van NS-medewerkers is vrijdagochtend vroeg goed voelbaar op veel stations in het westen van het land. In Zuid-Holland ligt het treinverkeer na 04.00 uur zoals verwacht vrijwel volledig plat. In de NS Reisplanner is te zien dat vanuit onder meer Den Haag, Leiden, Rotterdam en Dordrecht de komende uren geen enkele NS-trein vertrekt.

Vanuit andere regio’s is er gedeeltelijk treinverkeer mogelijk. Zo vertrekken er vanuit Utrecht wel treinen richting Rotterdam, maar rijden deze wegens de staking niet verder dan Gouda. Ook de meeste treinen tussen Utrecht en het noorden, oosten en zuiden van het land lijken vooralsnog te rijden. Stations in het noorden van het land ondervinden vrijdagochtend vroeg nauwelijks hinder van de staking. Of dit later op de dag door de omvang staking verandert, is niet duidelijk.

Ook vanuit Schiphol rijden er vrijdagochtend vroeg wel treinen richting het (zuid)oosten, bijvoorbeeld naar Almere en Venlo, maar niet naar Zuid-Holland. Zo stopt de trein richting Den Haag al in Hoofddorp wegens de staking. Ook rijdt de Intercity Direct naar Breda vrijdagochtend vroeg niet en NS waarschuwt dat de internationale trein van Amsterdam naar Brussel onregelmatig rijdt.

Treinen van de overige vervoerders – waaronder R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, en tussen Dordrecht en Geldermalsen – rijden vrijdag wel. Dit weekeinde rekent de NS erop weer volgens de normale dienstregeling te kunnen rijden.

De vakbonden FNV, CNV en VVMC staken voor de tweede keer deze week wegens de stukgelopen cao-onderhandelingen met de NS.

Maandag gaan de acties verder in de regio noordwest. Op 30 augustus staakt personeel in het midden van het land en op 31 augustus in het oosten en zuiden van Nederland.