Willeke Alberti zwaait af bij opening Uitmarkt

Willeke Alberti heeft voor de laatste maal opgetreden voor een groot publiek. De 77-jarige zangeres deed dat vrijdagavond bij de opening van de Uitmarkt in Amsterdam.

Alberti gaf vooraf aan dat ze “heel graag” met haar trouwe publiek herinneringen wilde ophalen. “Samen zingen, samen lachen en lekker samen zijn; dat wil toch iedereen”, zo verwees ze naar haar grote hit Samen Zijn.

De zangeres nam half juli ook al afscheid in het Concertgebouw in Amsterdam, waar ze haar laatste grote solotheatertournee afsloot. Het muziekicoon sluit overigens niet uit dat ze terugkeert op het podium, maar nooit meer met een soloprogramma. Wel blijft ze optreden in verzorgings- en verpleeghuizen.