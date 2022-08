Asielzoekers uit Ter Apel op weg naar Vlissingen

Een deel van de asielzoekers die zaterdag wachtten bij het het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is per bus onderweg naar Vlissingen, zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Of er bussen komen om meer mensen op te halen, kon ze nog niet zeggen.

Volgens Artsen zonder Grenzen zijn er zo’n vijfhonderd mensen op het terrein voor het aanmeldcentrum. Onder hen zijn ook asielzoekers die vrijdagavond door het COA naar Stadskanaal en Zuidbroek zijn gebracht en die in de loop van de dag zijn teruggekeerd naar Ter Apel.

Het COA bracht vrijdagavond ongeveer 390 mensen met bussen naar opvangplekken elders in het land. Zo’n 250 mensen brachten de nacht door buiten op het grasveld voor het opvangcentrum.