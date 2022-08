Ongeveer 250 mensen sliepen op grasveld in Ter Apel

Ongeveer 250 personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen, ondanks de evacuatie vrijdag van een aantal mensen met bussen. Dat meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Een kleine vierhonderd mensen kon vrijdagavond weg van het aanmeldcentrum om de nacht door te brengen in Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen. Een aantal koos ervoor om te blijven. Volgens een woordvoerder van Vluchtelingenwerk waren veel asielzoekers “bang om in een bus te stappen” uit vrees dat hun asielaanvraag daardoor later behandeld wordt.

De mensen die in Stadskanaal hebben overnacht zijn inmiddels weer terug in Ter Apel, zegt de COA-woordvoerster. Ook het onderdak in Zuidbroek was voor slechts één nacht. De woordvoerster kon nog niet zeggen hoe de opvang voor die mensen voor komende nacht wordt geregeld.