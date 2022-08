Ongeveer 300 mensen slapen zaterdagnacht buiten in Ter Apel

Ongeveer driehonderd mensen brengen de nacht van zaterdag op zondag buiten door bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is niet gelukt voor hen een slaapplek te vinden, zegt een woordvoerder van het Centraal Oorgaan opvang asielzoekers.

In totaal wachtten er zaterdag zo’n 450 asielzoekers voor de hekken van het overvolle aanmeldcentrum. Dit waren de 250 die daar vrijdagnacht hadden geslapen en circa 200 die waren teruggekeerd uit Stadskanaal en Zuidbroek, waar zij vrijdag door het COA naartoe waren gebracht.

Van die 450 konden tachtig in de loop van de dag het aanmeldcentrum in. Zeventig anderen zijn aan het eind van de middag met een bus naar Vlissingen gebracht. In Stadskanaal worden 85 mensen opgevangen, vooral kwetsbaren, aldus de woordvoerder.