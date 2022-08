Overkapping op Schiphol lijkt ook zaterdag weer nodig

Reizigers die zaterdag vanaf Schiphol vertrekken, moeten mogelijk buiten in de rij voor de security aansluiten. Volgens de luchthaven lopen de rijen goed door, maar kan niet uitgesloten worden dat de rijen bij vertrekhal 1 later op zaterdag tot buiten doorlopen. Dat was ook vrijdag tijdelijk het geval. Als gevolg van personeelstekorten bij met name de beveiliging duurt de afhandeling van reizigers langer dan gewenst.

Net als de voorgaande dagen is het zaterdag tevens weer druk bij de aankomsthal. Daardoor zijn de rijen bij de paspoortcontrole en de bagagebanden langer dan normaal. De drukte heeft vermoedelijk te maken met het einde van de schoolvakanties. Vanaf maandag is de vakantie ook voor de regio noord voorbij.

Schiphol verwerkt zaterdag in totaal zo’n 167.000 reizigers. Naast ruim 46.400 vertrekkende passagiers gaat het om dik 57.000 reizigers die aankomen. Verder gaat het om bijna 32.000 transferpassagiers, die in de aantallen dubbel worden geteld. Om reizigers die buiten moeten wachten tegen zon of regen te beschermen zijn er overkappingen geplaatst. Lange rijen in deze tenten zijn, mede door beelden die rondgingen op sociale media, een symbool geworden voor de chaos op de luchthaven.

Om de drukte aan te kunnen werd er door Schiphol eerder een maximum gesteld aan het aantal reizigers dat dagelijks van de luchthaven gebruikmaakt. Schiphol zegt er alles aan te doen om van deze beperking af te komen.

De combinatie van de snelle terugkeer van reizigers met de personeelstekorten op de luchthaven zorgden de voorbije maanden voor grote problemen op Schiphol. Met de huidige ingestelde beperkingen op het aantal reizigers, die vooralsnog dus tot en met oktober duren, probeert de luchthaven de lange rijen en bagageproblemen te ondervangen.