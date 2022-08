Twee van zeven verdachten weer vrij na schietpartij Sittard

Van de zeven mensen die vrijdagavond werden aangehouden in verband met een schietpartij in de Sittardse wijk Ophoven zijn er twee vrijgelaten, meldt de politie zaterdag. De bewoner van een pand aan de straat Ophoven had volgens de politie geschoten. Hij en vier andere betrokkenen zitten nog vast.

De twee vrijgelaten verdachten waren aangehouden omdat ze de politie het werk belemmerden. Zij waren volgens de politie niet betrokken bij de schietpartij.

Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Nadat de bewoner geschoten had, vluchtten vier mensen weg in twee auto’s. De vier, drie mannen en een vrouw, werden niet veel later in de Sint Jorisstraat aangehouden. Het onderzoek naar de toedracht van de schietpartij loopt nog, meldt de politie.