Ultimatum Veiligheidsregio Groningen rondom Ter Apel is van tafel

De Veiligheidsregio Groningen heeft vertrouwen in de door het kabinet aangekondigde maatregelen om de asielcrisis te bezweren. Een eerder gesteld ultimatum is van tafel, zegt een woordvoerster van de Groningse burgemeester Koen Schuiling.

Schuiling, voorzitter van de veiligheidsregio, zei afgelopen woensdag dat het kabinet opvang moet regelen voor ongeregistreerde buitenslapers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij stelde een ultimatum, zonder precies aan te geven wat eventuele vervolgstappen zouden zijn.

Vrijdag werd bekend dat het ministerie van Defensie een locatie beschikbaar gaat stellen waar asielzoekers kunnen worden ondergebracht. Vanuit die plek zullen ze naar het aanmeldcentrum worden gebracht zodat ze zich kunnen laten registeren. Verder is er geld en steun toegezegd voor verbeterde asieltoegang.

“Wij denken dat dit een goed begin is van een oplossing is voor het probleem in Ter Apel. Wat ons betreft hoe eerder hoe liever, maar we snappen dat dit even wat tijd kost om het logistiek in te richten en hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken”, aldus de woordvoerster.

RTL Nieuws meldde vrijdag dat de extra noodopvang opgezet zal worden in de gemeente Emmen, maar die gemeente zegt van niks te weten. “Wij zijn verrast door de berichtgeving in de media dat de noodopvang van Ter Apel in onze gemeente komt”, stelt de gemeente. Emmen zegt hierover geen besluit te hebben genomen of toezeggingen te hebben gedaan.

Toch maakt de Veiligheidsregio Groningen zich hierover geen zorgen en heeft die er vertrouwen in dat het geregeld wordt.

Omdat vrijdag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alarm had geslagen bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en Schuiling over de gezondheidssituatie op het terrein bij het aanmeldcentrum is de veiligheidsregio zaterdag bezig om de situatie te verbeteren. Er wordt extra schoongemaakt en er worden extra dixies geplaatst, aldus de woordvoerster.

De bedoeling is dat de extra opvanglocatie binnen een week is opgetuigd door Defensie. De veiligheidsregio hoopt dat er tot die tijd “zo min mogelijk” buitenslapers zullen zijn bij Ter Apel. “Wij zijn samen met het COA constant aan het kijken waar mensen de nacht kunnen doorbrengen en staan voortdurend met gemeenten in contact om ze onder te kunnen brengen.”