Veel meer alleenstaande minderjarigen in Ter Apel dan toegestaan

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven veel meer alleenstaande kinderen dan is toegestaan, bevestigt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving in NRC en Dagblad van het Noorden. In Ter Apel zijn momenteel zo’n 350 minderjarige asielzoekers zonder ouders.

Het aanmeldcentrum heeft officieel plek voor 55 zogeheten alleenstaande minderjarige asielzoekers, kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Dankzij aanpassingen aan de voor hen bestemde ruimtes kunnen er 150 worden opgevangen. “Maar dat is niet optimaal”, zegt de woordvoerster.

Voor nog eens 150 kinderen is elders in Ter Apel plek gevonden, maar circa vijftig moeten de nacht doorbrengen bij de IND, op stoelen of op de grond. “Dit mag niet en dit kan niet”, zegt de woordvoerster niet zonder verontwaardiging, “maar we willen ze pertinent niet buiten laten slapen.”

De alleenstaande kinderen lijden net als volwassen asielzoekers onder het gebrek aan opvangplaatsen. “Normaal stromen ze na een paar dagen door, maar nu kunnen ze nergens naartoe.”