ANWB over staking bij NS: drukker op de weg in regio Amsterdam

De ANWB verwacht dat het maandag rond Amsterdam wat drukker op de weg zal zijn, deels vanwege de staking van NS-personeel in het noordwesten van het land. Daarbij komt dat in de regio noord maandag de zomervakantie voorbij is en de scholen weer gaan beginnen.

Toch wordt er niet vanuit gegaan dat de ochtend- of avondspits extreem zwaar zal zijn, onder meer doordat er maandag geen regen zal vallen, in het zuiden het nog schoolvakantie is en er mensen zonder schoolgaande kinderen zijn die nog wel vakantie hebben. “Mensen weten dat de treinstaking er is en er zullen dus meer mensen thuis gaan werken”, zegt de woordvoerder van de ANWB er verder over.

Voor de staking is NS-personeel opgeroepen zich te melden op de standplaatsen Almere, Alkmaar, Amsterdam, Den Helder, Enkhuizen, Haarlem, Hoorn, Schiphol, de ringlijn Schiphol en Zaandam. Ook worden internationale treinen in dat gebied getroffen, zegt een woordvoerder van de FNV. Volgens de zegsman is de stakingsbereidheid nog steeds zeer groot en is de verwachting dat het treinverkeer in het stakingsgebied plat gaat. Ook zullen er elders in het land de gevolgen van merkbaar zijn, denkt hij.