Jongeman gewond na aanval door groep jongeren in Stein

Een jongeman is zaterdag rond 23.30 uur bij het Wilhelminaplein in het Limburgse Stein gewond geraakt nadat hij werd aangevallen door een groep jongeren. Volgens een politiewoordvoerder is daarbij ook geschoten, maar het slachtoffer heeft geen schotwonden opgelopen. Wel waren zijn verwondingen dermate ernstig dat hij is overgebracht naar het ziekenhuis. “Maar zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend”, aldus de woordvoerder.

De politie heeft camerabeelden opgevraagd uit de omgeving en voert een buurtonderzoek uit. Er is nog niemand aangehouden. Wat de aanleiding voor het incident was, is nog onduidelijk.