Minutieus onderzoek naar oorzaak drama in Nieuw-Beijerland

De politie en het Openbaar Ministerie doen “diepgravend onderzoek” naar de toedracht van het drama in Nieuw-Beijerland waarbij zaterdagavond zes mensen op een buurtfeest om het leven kwamen en zeven aanwezigen gewond raakten. De Spaanse chauffeur van de vrachtauto wordt medisch onderzocht, zijn bloed is afgenomen om te zien of er medicatie is gebruikt en er wordt gekeken of hij ten tijde van het ongeluk niet heeft getelefoneerd of op andere wijze is afgeleid.

Dat zeiden hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar en plaatsvervangend districtschef Kini Homan van de politie Zuid-Holland Zuid zondagavond op een persconferentie. Het drama heeft de Hoeksche Waard volgens waarnemend burgemeester Charlie Aptroot “in diepe rouw” gestort.

Tevens wordt nagegaan waarom de 46-jarige chauffeur, die in verzekering is gesteld, daar op de Zuidzijdsedijk in Nieuw-Beijerland terecht is gekomen met zijn lege vrachtwagen. “De onderste steen gaat hier boven komen”, beloofde Hillenaar.