Vrachtwagen die inreed op buurtfeest Nieuw-Beijerland geborgen

De vrachtwagen die zaterdagavond van de dijk reed in Nieuw-Beijerland (Zuid-Holland) en aanwezigen op een buurtfeest raakte, is afgelopen nacht weggehaald. Dat meldt een verslaggever ter plaatse. De plek van het incident is afgedekt met blauw zeil.

Volgens de politie zijn zeker twee mensen om het leven gekomen, maar ze kon nog niet zeggen om hoeveel dodelijke slachtoffers en gewonden het precies gaat. Voor exacte aantallen wil de politie eerst zekerheid hebben. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De chauffeur van de vrachtwagen, een 46-jarige man uit Spanje, bleef ongedeerd en is aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij het incident. Zijn rol wordt onderzocht