Zes doden door ongeval met vrachtwagen in Nieuw-Beijerland

Zes mensen zijn om het leven gekomen door het ongeval zaterdagavond in Nieuw-Beijerland. Dat meldt de politie. Een vrachtwagen reed toen van de dijk en raakte aanwezigen op een buurtfeest. Zeven gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De toestand van een van de gewonden is kritiek, aldus de politie. De chauffeur van de vrachtwagen, een 46-jarige man uit Spanje, is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Volgens de politie had de chauffeur niet gedronken. Een bestuurder van een witte bestelbus is gehoord als getuige.

De werkgever van de chauffeur, het Spaanse bedrijf El Mosca, zei tegen de krant La Verdad uit Murcia dat de chauffeur moest uitwijken voor een bestelwagen en daardoor van de dijk reed. De politie heeft dat niet bevestigd.

Het ongeluk gebeurde op de Zuidzijdsedijk.