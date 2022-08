Burgemeesters horen meer over maatregelen tegen asielprobleem

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad horen maandagavond meer over de oplossingen die het kabinet heeft bedacht om de acute nood in de asielopvang op te lossen. De burgemeesters hebben vorige week geëist dat er deze week een noodopvanglocatie komt waar vluchtelingen onderdak krijgen totdat ze aan de beurt zijn voor de procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Defensie gaat dat regelen, maar waar en wanneer precies is nog niet naar buiten gebracht.

De burgemeesters bespreken in Utrecht ook hoe de veiligheidsregio’s kunnen zorgen voor onderkomens voor statushouders en nog eens 225 crisisnoodopvangplekken per regio. De regio’s hebben al ruim 5000 crisisplekken gerealiseerd, maar moeten nu nog eens 5600 plaatsen vinden. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, sluit niet uit dat opvang in natuurgebied Heumensoord weer in beeld komt. In een tentenkamp in Heumensoord zijn al tweemaal vluchtelingen ondergebracht. Eerst bijna 3000 Syriërs en vorig jaar ruim 900 Afghanen.

De gemeenten zouden eigenlijk per 1 oktober stoppen met extra inspanningen voor het asielprobleem, aangezien dat geen taak van gemeenten is. Nu is afgesproken dat de hulp tot 1 januari wordt verlengd maar verschillende burgemeesters uit het Veiligheidsberaad zijn daar slechts schoorvoetend mee akkoord gegaan. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) schuift waarschijnlijk aan bij het beraad.