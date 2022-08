ChristenUnie gaat met leden praten over ‘ontoelaatbare asieldeal’

De ChristenUnie organiseert in september een ledenbijeenkomst om te praten over de onvrede binnen de partij over het asielbeleid. Het landelijk bestuur heeft dat besloten, laat een woordvoerster van de partij weten.

Aanleiding is een brief van bezorgde en teleurgestelde leden van de kleinste regeringspartij over de in hun ogen “ontoelaatbare asiel-deal”. De brief waarin zij het partijbestuur en de Kamerfractie oproepen om actie te ondernemen, werd dit weekend ondertekend door bijna driehonderd leden.

Initiatiefnemer van de protestbrief Antonie C. Fountain uit Ede zei in de talkshow Khalid en Sophie dat de ontwikkelingen en de aanpak “haaks staan op waar de ChristenUnie voor staat”. Hij heeft maandag met de partijtop overlegd over een congres over dit onderwerp.

Een van de heikelste punten van zorg van de CU-leden is dat het recht op gezinshereniging tijdelijk wordt ontnomen. Dat betekent dat gezinsleden van statushouders worden gedwongen om langer in onveilige omstandigheden te leven, omdat ze niet naar Nederland mogen komen, staat in de brief.