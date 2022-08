COA wint kort geding, verkoop ‘asielhotel’ gaat door

De verkoop van het zogenoemde ‘asielhotel’ in Albergen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan doorgaan, zo heeft de rechtbank in Almelo maandag besloten. Het COA, dat asielzoekers wil onderbrengen in Hotel ‘t Elshuys, spande een kort geding aan tegen de eigenares van het hotel toen bleek dat zij onder de verkoop uit probeerde te komen.

“Uit de contacten tussen de makelaar en het COA blijkt dat steeds duidelijk was dat het COA het hotel wilde gebruiken voor opvang met veel meer bedden dan het hotel heeft”, aldus de rechter. “Het COA heeft open kaart gespeeld over zijn bedoeling met het hotel.”

Het kort geding trok grote belangstelling. De rechtbank had twee extra videozalen ingericht voor de tientallen belangstellenden.