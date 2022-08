Hoge brandstofprijzen voeden duurzame alternatieven

De hoge brandstofprijzen zijn genoeg reden voor mensen om op zoek te gaan naar duurzame en goedkopere alternatieven. Mede door de hoge inflatie (10,3 procent volgens de laatste cijfers van het CBS) wordt het voor veel mensen moeilijker om aan het eind van de maand de touwtjes aan elkaar te knopen en hierdoor wordt men creatief. Zo blijkt bijvoorbeeld het langs de weg liften helemaal terug van weggeweest en zijn Nederlanders de moeilijkste niet als het aankomt op het meenemen van vreemden langs de weg.

Wat vooral in de jaren ’70 en ’80 heel normaal was, leek in de jaren daarna langzaam te verdwijnen: het liften. Mede door de groeiende welvaart konden meer mensen zichzelf een auto veroorloven, waardoor liften steeds minder noodzakelijk werd voor veel mensen. Toch is het nooit helemaal weggeweest. Vroeger had een lifter in Nederland snel succes en ook nu blijkt daarin niet veranderd en blijkt een lifter vrij gemakkelijk succes te hebben. Gemiddeld wordt binnen 30 minuten namelijk een lifter in Nederland opgepikt, zo blijkt uit gegevens van HitchWiki. Ook bij onze Zuiderburen treft een lifter veel succes, terwijl Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië meer moeite hebben met het meenemen van een lifter.

Deelauto populair

Na het liften wordt ook de deelauto steeds populairder. Maar wat is precies het voordeel van een deelauto? In het geval van de deelauto vervallen eigenlijk alle standaardkosten voor de auto en betaal je alleen voor wat je verrijdt. Op deze manier zijn jouw kosten lager dan bij het hebben van een eigen auto. Bovendien vind je ze op tal van toegankelijke locaties, zoals gewoon op straat en vlakbij 135 NS-stations. Ook het reserveren van een deelauto is een proces dat verloopt zonder het hoeven nemen van al te veel drempels. Binnen een kwartier rijd jij namelijk weg in één van de opvallende rode stadswagens.

Drukte in de steden

Een lange tijd waren de steden een stuk rustiger door corona, maar inmiddels lijkt die drukte helemaal terug van weggeweest. Steden zoals Rotterdam en Amsterdam staan vol met auto’s, terwijl er eigenlijk geen ruimte meer is om nog meer auto’s te herbergen. Een deelauto in Rotterdam of Amsterdam zou dan bijvoorbeeld een oplossing kunnen bieden. Dit zou het begin kunnen zijn van minder auto’s in de stad, en dat terwijl je zelf aanzienlijk minder kosten maakt. Dit maakt het voor velen een interessant alternatief. Bovendien is dit ook een duurzaam antwoord op een vraag die veel steden zichzelf stellen: hoe verminderen we de autodrukte in de stad? Een deelauto lijkt daarin een stap in de goede richting.

Auto onverminderd populair

Ondanks de hoge brandstofprijzen blijft de auto onverminderd populair als het gaat om middellange- en lange afstanden. Ondanks dat de overheid er van alles aan doet om het openbaar vervoer te stimuleren, blijft de auto voor veel mensen het makkelijkste vervoersmiddel. Bovendien ben je met een enkel treinritje simpelweg net zo veel geld kwijt en dat terwijl je bij een trein vaak niet je eigen reistijden kunt bepalen. Ook stopt de trein in de meeste gevallen niet voor je deur. De auto doet dit wel, waardoor het vervoersmiddel ook de komende jaren nog wel op nummer één zal blijven staan.