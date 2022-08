Kazerne Zoutkamp in Groningen wordt noodopvang Ter Apel

Op kazerne Zoutkamp in de gemeente Het Hogeland in Groningen wordt een noodopvanglocatie gerealiseerd voor asielzoekers die zich in Ter Apel hebben gemeld. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vrijdagavond zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dat Defensie een locatie beschikbaar zou stellen. Dit weekeinde werd door verschillende media Emmen als locatie genoemd, maar het blijkt te gaan om Het Hogeland. Op dat terrein komen vijf- tot zevenhonderd opvangplekken beschikbaar, meldt RTV Noord. Defensie gaat helpen met de opbouw. Wanneer de locatie in gebruik wordt genomen is nog niet bekendgemaakt.

Het dorp telt een krappe 1200 inwoners. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne ligt een stuk boven het dorp in de gemeente Het Hogeland en ongeveer 100 kilometer van Ter Apel. De gemeente Het Hogeland was maandag nog niet bereikbaar voor commentaar.

Tot mei dit jaar werden op het defensieterrein Afghaanse evacués opgevangen. Defensie liet begin april weten de locatie zelf nodig te hebben voor oefeningen in verband met onder meer de oorlog in Oekraïne.