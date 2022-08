Kinderombudsman: asielplan in strijd met Kinderrechtenverdrag

Het vrijdag aangekondigde asielplan om gezinshereniging uit te stellen, doet op geen enkele manier recht aan het Kinderrechtenverdrag waar Nederland zich aan verbonden heeft. Dat zeg Kinderombudsman Margrite Kalverboer maandag in een uitzending van EenVandaag op NPO Radio 1.

In dat verdrag staat dat “staten met welwillendheid, menselijkheid en spoed zaken van kinderen moeten behandelen”, aldus Kalverboer. “Een kind heeft het recht om herenigd te worden met zijn of haar ouders.” Daarbij zijn landen volgens het verdrag juist verplicht om kinderen met een vluchtelingenstatus extra te beschermen.

Afgelopen vrijdag schreef staatssecretaris Eric van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer extra tijdelijke maatregelen te nemen om de druk op de opvang van asielzoekers te verlichten. Een van die maatregelen is dat de visumverstrekking voor nareizigers, gezinsleden van mensen die al in Nederland zijn, wordt aangepast. Zij mogen straks pas naar Nederland komen als er een woning beschikbaar is voor het gezin. Mensen moeten maximaal vijftien maanden wachten.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven momenteel veel meer alleenstaande kinderen dan is toegestaan. Dit weekend meldde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat er zo’n 350 minderjarige asielzoekers zonder ouders verblijven, terwijl er officieel plek is voor 55 zogeheten amv’ers (alleenstaande minderjarige vreemdeling). Dankzij aanpassingen aan de voor hen bestemde ruimtes kunnen er 150 worden opgevangen.

“Het lijkt een soort amateurisme dat men niet voor elkaar kan krijgen dat het begin van de procedure sneller gaat, en dat kinderen geplaatst worden op een plek waar ze hun leven kunnen beginnen”, zegt Kalverboer op NPO Radio 1. Volgens Kalverboer moeten gemeentes hun verantwoordelijkheid nemen en moet er een evenredige verdeling komen in de opvang van asielzoekers. “Ik denk dat iedere gemeente tien of twintig kinderen kan opnemen, en dan is die last niet zo enorm. We moeten toe naar een kleinschaligheid waar iedereen zich prettiger bij voelt.”