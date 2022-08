Opvanglocatie Zoutkamp biedt plek voor maximaal 700 mensen

Op de noodopvanglocatie bij de kazerne in Zoutkamp (Groningen) zullen vanaf uiterlijk 10 september maximaal (in uiterste nood) zevenhonderd mensen worden opgevangen. Dat blijkt uit een brief die verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg heeft gestuurd aan de gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp bij hoort.

Het is de bedoeling de locatie voor zes maanden in gebruik te hebben. Ook staat in de brief dat op de locatie naast de benodigde opvang en zorg, 24/7 beveiliging aanwezig zal zijn. En dat de locatie “zo zal worden georganiseerd dat de mensen zoveel mogelijk op de locatie blijven”.