Rode Kruis: veldbedden voor buitenslapers in Ter Apel

Het Rode Kruis heeft veldbedden geplaatst bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Deze zijn bedoeld voor mensen die niet elders zijn ondergebracht en buiten slapen in de nacht van zondag op maandag. Aan hen is ook een slaapzak verstrekt, aldus de hulporganisatie.

Volgens het Rode Kruis gaat het om ongeveer 25 mensen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gaat het om mensen die er zelf voor kiezen in Ter Apel te blijven. Andere asielzoekers zijn wel elders ondergebracht. Het gaat om bijna vijfhonderd asielzoekers die op meerdere locaties een slaapplek hebben gekregen.

De beslissing om bedden te plaatsen is volgens het Rode Kruis in samenspraak gegaan met het COA, de veiligheidsregio, GGD GHOR Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Artsen zonder Grenzen. De bedden zijn door medewerkers en vrijwilligers neergezet buiten het aanmeldcentrum, waar de afgelopen dagen honderden mensen buiten sliepen.

“Het Rode Kruis vindt dat iedereen, ongeacht wat de situatie is, recht heeft op een bed en humane opvang in het algemeen.”

Op het terrein van Ter Apel zijn zondag ook mobiele toiletten vervangen, zegt het Rode Kruis. Een servicepunt van de organisatie, met onder meer een stroompunt en wifi, blijft de komende tijd open.